C’era una volta a Frassinoro doppio spettacolo sulle leggende del territorio

Si intitola “C'era una volta a Frassinoro.” lo spettacolo che sarĂ presentato venerdì 1 agosto 2025 alle ore 17.00 in localitĂ Casa Giannasi e lunedì 4 agosto 2025 alle ore 20.30 in localitĂ Castello, con il patrocinio del Comune di Frassinoro, che metterĂ in scena un’esibizione di favole, storie. 🔗 Leggi su Modenatoday.it