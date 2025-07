Centro ragazzi derubati Vittime delle baby gang | Servono identificazioni con verifiche frequenti

"Domenica scorsa il figlio di un amico è stato derubato da alcuni ragazzi magrebini presenti in piazza delle Carceri. Sempre alcuni giorni fa è successo un altro episodio simile ai danni di un altro ragazzo, sempre nel centro storico di Prato. Questi episodi recenti mi fanno venire una rabbia fin sopra i capelli, perchĂ© è da alcuni anni che segnalo la presenza di questa baby gang in quella piazza e in tutto il centro". La segnalazione, che riguarda una delle baby gang presenti in cittĂ , arriva da Aldo Milone di Forza Italia, ex assessore alla sicurezza della giunta Cenni. Le vittime dei due episodi sono ragazzi di 16-17 anni che frequentano la scuola superiore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

