Cento manifesti affissi in città Al via il progetto contro la tratta di esseri umani | già scovate 40 possibili vittime

È partita oggi, 28 luglio, con i primi cento manifesti affissi per la città, la campagna di informazione e sensibilizzazione #saveinvisiblepeople, progetto voluto dall’amministrazione comunale per accendere l’attenzione della cittadinanza sul tema della tratta di essere umani, ma soprattutto per. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Rimini. Al via la campagna di informazione e sensibilizzazione a supporto delle vittime della tratta di essere umani; Cento manifesti affissi in città. Al via il progetto contro la tratta di esseri umani: già scovate 40 possibili vittime