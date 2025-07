Centinaia di persone alla pastasciutta antifascista Anche una ' pietra resistente' in memoria di Sergio Giammarchi

Centinaia di persone hanno partecipato alla pastasciutta antifascista organizzata sabato dalla sezione forlivese dell'Anpi. Un appuntamento per ricordare quella che vollero i fratelli Cervi, per festeggiare, il 25 luglio 1943, la caduta del fascismo. "Certo la pasta originale era al burro, la.

A REGGIO EMILIA DOMENICA 27 LUGLIO 2025 TORNA IN PIAZZA PRAMPOLINI LA PASTASCIUTTA ANTIFASCISTA E FESTA DELLE LIBERAZIONI NEL MONDO. vi aspettiamo! A Reggio Emilia torna per il terzo anno consecutivo, in Piazza Prampolini, la P

Centinaia di persone si sono radunate per il terzo anno consecutivo in piazza Prampolini per la Pastasciutta antifascista, l'evento clou che celebra l'anniversario della caduta del fascismo, avvenuta ...

La manifestazione rievoca la storica iniziativa della famiglia Cervi del 1943 e si svolge in contemporanea in centinaia di città italiane