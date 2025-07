Cena di gala sotto le stelle a sostegno di Diabete Romagna

Giovedì 31 luglio in Piazza delle Conserve a Cesenatico viene organizzata una serata di solidarietà a favore dei progetti di Diabete Romagna dal titolo "Le Magique", ideata e organizzata dalla Pro Loco del Monte.Il menù proposto per la serata sarà a cura del Marè e accompagnato dalla musica anni. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: romagna - diabete - cena - gala

La Fondazione Carisp al fianco dei diabetici: "L'associazione Diabete Romagna trasmette serenità " - I progetti “Il diabete nella vita di tutti i giorni” dell’associazione Diabete Romagna e “Muoviamo la salute 2024” dell’associazione Diabetes Marathon sostenuti dalla Fondazione della Cassa dei Risparmi di Forlì, da sempre a fianco delle persone con diabete, hanno garantito nel 2024 quel.

Diabete Romagna. Aiuto psicologico ai ragazzi. Intesa con la Fondazione Carisp - Un aiuto concreto, quotidiano e costante: è questo il cuore dei progetti ‘Il diabete nella vita di tutti i giorni’ e ‘Muoviamo la salute 2024’, promossi rispettivamente da Diabete Romagna e dall’associazione sportiva Diabetes Marathon, con il sostegno della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì.

Il sostegno di Giuseppe Minati a Diabete Romagna continuerà grazie alle donazioni in sua memoria - Il sostegno di Giuseppe Minati all’associazione Diabete Romagna, così forte in vita fin da quando era associazione diabetici forlivese, continuerà ad essere di aiuto ad adulti e bambini che convivono con il diabete grazie alle donazioni in sua memoria.

Cena di gala sotto le stelle a sostegno di Diabete Romagna.

Il galà di Diabete Romagna. Storie di coraggio sul palco - Storie di coraggio sul palco I 9mila euro raccolti durante la serata serviranno per le attività dell’associazione. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Diabete Romagna,. Gran Galà al Verdi - Il Resto del Carlino - Il Gran Galà di Diabete Romagna offre un'occasione unica per sostenere chi convive con il diabete. Si legge su ilrestodelcarlino.it