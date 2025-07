Celso Valli un genio assoluto un grande amico di fiducia Mi manca già È stato il curatore degli arrangiamenti di tutte le mie ballate | così Vasco Rossi

Il compositore, direttore d’orchestra, arrangiatore e produttore discografico Celso Valli è morto oggi a Bologna all’età di 75 anni. “Celso Valli mi ha accompagnata con il suo talento di musicista e produttore per molti anni. – ha commentato Laura Pausini – Avete ascoltato tantissime mie canzoni arrangiate e suonate da lui, alcune delle quali sono diventate colonne sonore della vostra e della mia vita. La notizia della sua scomparsa oggi lascia tutti noi suoi amici e collaboratori profondamente tristi”. “La tua musica – scrive ancora la Pausini – e il tuo ricordo resteranno per sempre con me, ogni volta che canterò le canzoni che abbiamo creato insieme, ogni volta che tornerò a Bologna e la tua anima sarà li, sotto i portici e nei ristoranti, nei colli e nell’aria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it