celso valli le reazioni alla sua morte da laura pausini a vasco rossi

I messaggi di cordoglio per la morte di Celso Valli, da Laura Pausini a Vasco Rossi fino a Eros Ramazzotti e Gianni Morandi. A 75 anni ci ha lasciato nelle ultime ore Celso Valli, compositore, arrangiatore e produttore discografico tra i più influenti della musica italiana. Immediati i messaggi di cordoglio di numerosi artisti con cui ha collaborato. Vasco Rossi lo ricorda con affetto, dopo il proficuo sodalizio che ha portato alla nascita di successi come Sally, Un senso, E., Buoni o cattivi. Gianni Morandi ricorda con affetto un bolognese come lui che ha vissut l'epoca d'oro della musica del capoluogo emiliano.

