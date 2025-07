Per una macabra ironia della storia, ad aprire la strada sulla linea del cedimento ai ricatti tariffari di Donald Trump è stato il Giappone, con un accordo capestro subito salutato dall’Unione europea come un modello, e prontamente accettato anche per noi da Ursula von der Leyen, su spinta, come sappiamo, principalmente tedesca e italiana. E pensare che italiani, tedeschi e giapponesi dovrebbero essere i primi a sapere quanto poco conveniente sia cedere ai ricatti dei tiranni, con il rischio di incoraggiarne le ambizioni e alimentarne gli appetiti. Vale per le guerre vere e proprie, come quella condotta dalla Russia di Vladimir Putin in Ucraina, ma vale anche per le guerre commerciali. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Cedere ai tiranni si è sempre rivelato un pessimo affare