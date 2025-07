Cede un traliccio della linea elettrica treni bloccati sull' Adriatica | circolazione in tilt centinaia di passeggeri a terra VIDEO

ANCONA - Un disagio tira l'altro. Prima un incendio nelle vicinanze della ferrovia ha costretto Trenitali a sospendere la circolazione tra Giulianova e Roseto degli Abruzzi per. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Cede un traliccio della linea elettrica, treni bloccati sull'Adriatica: circolazione in tilt, centinaia di passeggeri a terra VIDEO

In questa notizia si parla di: circolazione - cede - traliccio - linea

Stop alla circolazione dei treni tra Como e Chiasso: cede il terreno sopra il tunnel che porta in Svizzera - È stata sospesa in via precauzionale la circolazione ferroviaria sulla tratta Como-Chiasso a causa del cedimento di un terreno sopra la galleria del Monte Olimpino che collega Como al confine con la Svizzera.

Cede un traliccio della linea elettrica, treni bloccati sull'Adriatica: circolazione in tilt, centinaia di passeggeri a terra VIDEO.

Cade traliccio elettrico della linea ferroviaria. Treni sospesi dalle 14.30 per riparare il guasto - Nel pomeriggio interruzione per i lavori di ripristino ... Da rainews.it

Cede muro lungo linea ferroviaria Faentina, treni non coinvolti - Cede muro lungo linea ferroviaria Faentina, treni non coinvolti Nel Fiorentino, circolazione bloccata per oltre due ore FIRENZE , 25 dicembre 2024, 12:43 ... Scrive ansa.it