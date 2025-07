Ceccon polemico dopo il bronzo nei 50 farfalla | Ho chiesto dei cambiamenti non me li hanno concessi

Ceccon ha conquistato la medaglia di bronzo nei 50m farfalla ai Mondiali di Singapore ma nel post-gara non ha mancato di lanciare qualche frecciatina all'organizzazione per il programma odierno: "Ho chiesto dei cambiamenti ma non me li hanno concessi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: ceccon - bronzo - farfalla - chiesto

Nicolò Martinenghi d'argento nei 100 metri rana ai Mondiali di Singapore, Ceccon bronzo. Dove vedere le gare in chiaro (tv e streaming). Il programma del 28 luglio - Tanto azzurro in vasca oggi, lunedì 28 luglio, ai Mondiali di Singapore 2025. Tre italiani si giocheranno un posto in finale nel nuoto.

Thomas Ceccon solo bronzo, Nicolò Martinenghi d'argento nei 100 metri rana ai Mondiali di Singapore. Dove vedere le gare in chiaro (tv e streaming). Il programma del 28 luglio - Tanto azzurro in vasca oggi, lunedì 28 luglio, ai Mondiali di Singapore 2025. Tre italiani si giocheranno un posto in finale nel nuoto.

Mondiali di nuoto, Ceccon è bronzo nei 50 farfalla con record italiano: “Potevo vincere, ma non in queste condizioni…” - Dopo Nicolò Martinenghi, anche Thomas Ceccon ha conquistato una medaglia. Il nuotatore italiano è arrivato terzo ai Mondiali a Singapore nei 50 farfalla, nemmeno mezz’ora dopo aver ottenuto la finale nei 100 dorso.

Ceccon polemico dopo il bronzo nei 50 farfalla: Ho chiesto dei cambiamenti, non me li hanno concessi; Thomas Ceccon medaglia di bronzo nei 50 farfalla ai Mondiali di Singapore; Thomas Ceccon si sfoga: “Potevo vincere l’oro se fossi stato fresco. Avevo chiesto una modifica al programma”.

Ceccon polemico dopo il bronzo nei 50 farfalla: “Ho chiesto dei cambiamenti, non me li hanno concessi” - Ceccon ha conquistato la medaglia di bronzo nei 50m delfino ai Mondiali di Singapore ma nel post- Scrive fanpage.it

Mondiali, Ceccon è bronzo e record nei 50 farfalla ma è polemico sul programma. Bottazzo non fa rimpiangere Pilato - Thomas Ceccon prova a scaldare i motori, dopo aver rischiato moltissimo nei suo 100 dorso, torna a fare sul serio ai Mondiali di Singapore. Segnala sport.virgilio.it