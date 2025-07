Ceccon e Martinenghi mettono nel mirino il record di medaglie ai Mondiali di Federica Pellegrini Paltrinieri ormai a tiro

La coppia dei campioni olimpici di Parigi ha mostrato segnali di vitalità oggi alla World Aquatics Championships Arena di Singapore, la casa del nuoto in piscina tra le corsie di quest’ edizione 2025 dei Mondiali degli sport acquatici. Nicolò Martinenghi e Thomas Ceccon hanno conquistato due podi di spessore, considerando la maniera in cui sono maturati. Tete, reduce da una nottata molto difficile per via di un’intossicazione alimentare, è riuscito a mettere da parte i pensieri negativi e ha disputato una grande gara, pur nell’evidenza di non essere al 100%. Ne è venuto fuori un argento iridato che la dice lunga delle qualità sui 100 rana del lombardo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ceccon e Martinenghi mettono nel mirino il record di medaglie ai Mondiali di Federica Pellegrini. Paltrinieri ormai a tiro

