C’è un cuore da trapiantare la polizia stradale scorta l’automedica da Pistoia a Siena

Pistoia, 28 luglio 2025 – Prevenire gli illeciti e controllare che il traffico, soprattutto in questa calda estate, sia sicuro e il più fluido possibile, ma anche ''esserci sempre'' per la Polizia di Stato, in termini di aiuto, in tutte le forme che sono richieste. Così i poliziotti della Polizia Stradale di Pistoia si sono prestati a scortare, in condizioni di emergenza, un'automedica, impegnata nel trasporto di organi, dal presidio ospedaliero San Jacopo di Pistoia al Santa Maria alle Scotte di Siena. Una corsa lungo l'autostrada A11 Firenze Mare e poi fino a Siena, che, grazie alla perfetta organizzazione e la velocità del trasporto, ha permesso la consegna dell'organo vitale nei tempi tecnici prefissati, così da rendere possibile il suo trapianto sul paziente in attesa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - C’è un cuore da trapiantare, la polizia stradale scorta l’automedica da Pistoia a Siena

In questa notizia si parla di: pistoia - polizia - stradale - automedica

Pistoia, la polizia sgombera gli ultimi migranti rimasti nella parrocchia di Vicofaro - Materassi, sacchi neri, scarpe. Davanti alla parrocchia di Vicofaro, a Pistoia, pezzi di vita si accumulano per scrivere la parola "fine" su una vicenda lunga dieci anni: tanto è durato l'esperimento di accoglienza dei migranti portato avanti contro tutto e tutti da don Massimo Biancalani che allo sgombero degli ultimi sei ospiti da parte della polizia reagisce malissimo: "Delusione enorme".

C’è un cuore da trapiantare, la polizia stradale scorta l’automedica da Pistoia a Siena; Scorta di polizia per il cuore da trapiantare; Cuore salvavita, scorta lampo della Polizia.

C’è un cuore da trapiantare, la polizia stradale scorta l’automedica da Pistoia a Siena - Pistoia, 28 luglio 2025 – Prevenire gli illeciti e controllare che il traffico, soprattutto in questa calda estate, sia sicuro e il più fluido possibile, ma anche ''esserci sempre'' per la Polizia di ... Si legge su msn.com

Scorta di polizia per il cuore da trapiantare - PISTOIA / SIENA: L'automedica col suo prezioso carico è stata scortata dalla Stradale da Pistoia a Siena per far arrivare l'organo al destinatario in tempo utile ... Secondo toscanamedianews.it