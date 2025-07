C' è un coccodrillo nel fiume scatta la psicosi a Ladispoli

"C'è un coccodrillo in città". È bastata questa frase per far scattare l'allarme a Ladispoli, sul litorale nord di Roma. Un avvistamento anomalo, corredato da una foto, ha generato ore di panico e mobilitazione: polizia, carabinieri, protezione civile e polizia locale si sono precipitati nella zona del ponte Navarra, lungo il corso del fiume Sanguinara, per verificare l'eventuale presenza di un rettile in libertà. Di cui però non c'è traccia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

