C’è un cadavere Orrore in spiaggia l’hanno trovato morto | chi è

La quiete del primo mattino è stata bruscamente interrotta da un ritrovamento agghiacciante lungo la spiaggia di Maccarese, nel comune di Fiumicino. Erano circa le 7 di lunedì 28 luglio quando un anziano, come ogni giorno, camminava sul litorale per la sua passeggiata mattutina. Un tragitto conosciuto, familiare, che però questa volta lo ha portato di fronte a una scena sconvolgente. Proprio nei pressi dello stabilimento balneare “Lo Scoglio”, l’uomo ha notato qualcosa galleggiare in acqua, a pochi metri dalla riva. Inizialmente poteva sembrare un oggetto trasportato dal mare, ma avvicinandosi ha capito che si trattava di un corpo umano. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Cadavere senza braccia trovato in spiaggia: terrore tra i bagnanti - Un nuovo ritrovamento macabro scuote la costa sud-occidentale della Sardegna. Nel pomeriggio del 26 maggio, alcuni bagnanti hanno scoperto un cadavere in avanzato stato di decomposizione presso il lido di Gutturu de Flumini, nella Marina di Arbus, trascinato dalle onde fino alla battigia.

Cadavere ritrovato in spiaggia, morto un uomo di 70 anni - Un cadavere è stato ritrovato nel pomeriggio sulla spiaggia di Giammoro. Si tratta di un uomo di circa 70anni.

Orrore a Milazzo: cadavere trovato in un sacco di plastica vicino a una spiaggia - A scoprire il corpo sono stati alcuni bagnanti. Il cadavere, rinvenuto in via Capuana, è ora al centro delle indagini della polizia e della Procura

