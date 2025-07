CCNL Ancodis | ‘Istituire un’area per le figure di sistema e formalizzare la squadra dell’autonomia’

Ancodis chiede che il prossimo CCNL Scuola formalizzi la “squadra dell’autonomia”. La proposta è di creare un’area contrattuale per le figure di sistema, essenziali per la gestione scolastica, per dare finalmente riconoscimento giuridico e piena dignitĂ al loro ruolo cruciale. Ancodis: nel prossimo CCNL si formalizzi la “squadra dell’autonomia” con l’introduzione dell’area delle figure di . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Figure di sistema pronte alla svolta: la proposta di Ancodis per una nuova area contrattuale nel CCNL punta a riconoscere finalmente il cuore organizzativo della scuola autonoma e punta su carriera e dignitĂ dei docenti esperti - Le figure di sistema rappresentano ormai il fulcro organizzativo nella gestione della scuola autonoma.

