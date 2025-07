Cavriglia lavori di manutenzione agli impianti di Publiacqua

Arezzo, 28 luglio 2025 – Publiacqua informa i cittadini del Comune di Cavriglia che, «causa lavori di manutenzione ai nostri impianti, dalle ore 08.30 di giovedì 31 luglio sarà sospesa l'erogazione dell'acqua nelle seguenti vie: via San Pancrazio, via dei Larici, via dei Faggi e limitrofe ». La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del primo pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse l'intervento potrà essere spostato al primo giorno utile successivo. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio che questo lavoro creerà loro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cavriglia, lavori di manutenzione agli impianti di Publiacqua

In questa notizia si parla di: publiacqua - cavriglia - lavori - manutenzione

Cavriglia, lavori di manutenzione agli impianti di Publiacqua; Lavori alla rete idrica, possibili disagi.

Cavriglia, lavori di manutenzione agli impianti di Publiacqua - Giovedì 31 luglio sarà sospesa l'erogazione dell'acqua nelle seguenti vie: via San Pancrazio, via dei Larici, via dei Faggi e limitrofe ... Riporta lanazione.it

Lavori di manutenzione sulla rete idrica, molte zone restano a "secco" - Publiacqua informa i cittadini del comune di Pistoia che, causa lavori di manutenzione sulla rete idrica di viale Adua (angolo via Gora e Barbatole), dalle ore 8,30 di martedì 29 luglio sarà sospesa l ... Scrive valdinievoleoggi.it