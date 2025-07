Cava depuratore fuori norma | il Comune fa ricorso contro la multa della Regione

Il Comune di Cava de’ Tirreni non si arrende e rilancia la battaglia legale sulla vicenda del depuratore di Santa Lucia. La giunta guidata dal sindaco Vincenzo Servalli ha deciso di impugnare la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore che, lo scorso febbraio, aveva confermato una sanzione da 8. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: cava - depuratore - comune - fuori

Cava, depuratore fuori norma: il Comune fa ricorso contro la multa della Regione; Roma nord fuori dal Terzo Mondo. Per 300 famiglie in arrivo acqua potabile e fogne; Esce fuori strada e finisce in una scarpata: grave incidente a Cave.

Rubano un cavo di rame dal depuratore e i liquami finiscono ... - Sono circa 350 i metri di cavi elettrici sottratti dal depuratore comunale di Alcamo, nell’area di Vallone Nuccio, nella provincia di Trapani, mandando letteralmente in tilt tutto il sistema e ... Secondo greenme.it

Furto di diversi metri di cavi di rame dal depuratore, ladro bloccato - Ruba diversi metri rame dal depuratore industriale di Nusco provocando un grave danno all’impianto, ma viene preso. Lo riporta ilmattino.it