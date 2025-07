Era il 2006 quando Henry Kissinger spiegava all’editorialista del Washington Post David Ignatius che il dilemma strategico cui l’Iran si trovava di fronte era rappresentato dallo scegliere se diventare una causa o una nazione. La via per l’integrazione pacifica con il resto dell’umanitĂ e la partecipazione al mantenimento dell’ordine globale passava necessariamente, secondo l’ex Consigliere per la Sicurezza Nazionale, attraverso l’abbandono della prospettiva messianica (la “causa”) e delle ambizioni imperiali offerte alle genti diverse da quella persiana ma presenti nell’orizzonte spaziale geopolitico che Teheran considera come proprio. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Causa o nazione. Un paradigma globale da Teheran a Washington