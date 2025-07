Catturato imprenditore latitante | è imputato per atti persecutori a giornalista

Tempo di lettura: < 1 minuto Era irreperibile da un mese, ma oggi è stato acciuffato a Villa Literno (Caserta) il latitante 56enne Salvatore Langellotto. L’imprenditore edile, originario di Sant’Agnello, è destinatario di un cumulo pene emesso dalla Procura generale di Napoli per reati in materia fallimentare. È anche imputato in un processo a Torre Annunziata, con le accuse di atti persecutori ai danni di Vincenzo Iurillo, cronista del Fatto Quotidiano, e di aggressione al presidente del Wwf Tirreno, Claudio d’Esposito. Stamane Langellotto è stato bloccato dai Carabinieri del nucleo investigativo di Napoli, al termine di un lungo inseguimento a Villa Literno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Catturato imprenditore latitante: è imputato per atti persecutori a giornalista

