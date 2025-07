Catania risoluzione del contratto per Tello

Il Catania Football Club ha reso nota la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Andrés Felipe Tello Muñoz. “Al centrocampista, che conclude la sua esperienza in maglia rossazzurra con 12 presenze - si legge in una nota diramata dalla società rossazzurra -, l'augurio delle. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: catania - risoluzione - contratto - tello

Catania, Anastasio ai saluti: risoluzione consensuale - Armando Anastasio si congeda ufficialmente dal Catania. Il club etneo ha comunicato la risoluzione consensuale del contratto con il difensore campano, che chiude così la sua avventura in rossazzurro dopo una stagione caratterizzata da 36 presenze e 3 reti.

Il comunicato del Catania FC:” Dopo il grave incidente autostradale in cui sono stati coinvolti nove tifosi rossazzurri, si vivono ore di grande apprensione: ai feriti, inizialmente diretti a Norcia per seguire gli allenamenti della squadra del cuore, va un pensiero Vai su Facebook

Catania, risoluzione del contratto per Tello; Tello se ne va, altri pronti a seguirlo; Ex granata: Tello può tornare in patria.

Catania, risoluzione del contratto per Tello - “Al centrocampista, che conclude la sua esperienza in maglia rossazzurra con 12 presenze - Come scrive cataniatoday.it

UFFICIALE: Tello dice addio al Catania - “Catania Football Club rende nota la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Andrés Felipe Tello Muñoz. Si legge su tuttocalciocatania.com