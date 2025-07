Catania parcheggiatore abusivo 26enne viola il foglio di via del Questore | denunciato lentinese

ABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli intensificati durante l’estate a Catania e provincia. La Polizia di Stato ha intensificato i controlli sul territorio, concentrandosi su aree urbane e provinciali, in particolare durante il periodo estivo. L’attività è finalizzata alla prevenzione e al contrasto di reati predatori, spaccio di droga, parcheggiatori abusivi e violazioni al Codice della Strada. Stazione Centrale sotto osservazione. Uno dei punti nevralgici dell’attivitĂ di controllo è la Stazione Centrale di Catania, dove si registra un costante afflusso di turisti e cittadini. Proprio in questo contesto, la Polizia Ferroviaria ha individuato un gruppo di soggetti noti per comportamenti illeciti nei pressi di Piazza Papa Giovanni XXIII. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Catania, parcheggiatore abusivo 26enne viola il foglio di via del Questore: denunciato lentinese

