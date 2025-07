Catania 2 moto rubate recuperate a SG Li Cuti grazie al Gps | denunciati 2 giovani pregiudicati

ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione della Polizia di Stato a Catania. Due giovani catanesi, di 21 e 19 anni, sono stati denunciati per ricettazione dalla Polizia di Stato dopo essere stati sorpresi a bordo di due motocicli rubati nel tratto di lungomare di San Giovanni Li Cuti, a Catania. Controlli del commissariato Nesima. L’intervento è stato messo in atto dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nesima, impegnati in un ordinario servizio di controllo del territorio. La segnalazione decisiva è arrivata alla Sala Operativa della Questura da parte di un ragazzo, proprietario di una delle moto rubate. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Catania, 2 moto rubate recuperate a S.G. Li Cuti grazie al Gps: denunciati 2 giovani pregiudicati

