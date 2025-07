Castelfranco 42enne arrestata per detenzione di cocaina | scoperta attività di spaccio in casa

Nel pomeriggio di sabato i Carabinieri della Tenenza di Castelfranco Emilia, coadiuvati dai colleghi di Spilamberto hanno arrestato in flagranza di reato una 42enne castelfranchese sorpresa nel possesso di 10 grammi di cocaina all’interno della propria abitazione.I Carabinieri, impegnati in un. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

