Casteggio (Pavia), 28 luglio 2025) - Un altro incendio di un mezzo pesante sulla A21 Torino-Piacenza, nel tratto fra i caselli d i Casteggio e Voghera (in direzione Torino). I Vigili del fuoco di Pavia sono intervenuti verso le 5.30 di oggi, lunedì 28 luglio. "Le operazioni di spegnimento - spiegano dal Comando provinciale dei vigili del fuoco di Pavia - si sono svolte di concerto con le sedi di Broni, Voghera e Mede, autista illeso. Sul posto la Polizia di Stato e la Croce Rossa per quanto di loro competenza". Le cause del rogo sono in fase di accertamento, ma si sarebbe comunque trattato di un incendio accidentale, probabilmente per un surriscaldamento che ha provocato una scintilla e incendiato il mezzo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Casteggio, camion in fiamme all’alba sulla A21: lavori (e code) fino al primo pomeriggio