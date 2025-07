Caso Raoul Bova l’amico di Martina Cerretti | Lei voleva diventare famosa con le chat

Federico Monzino, il pr milanese amico di Martina Cerretti, la presunta amante di Raoul Bova, precisa di non essere indagato nell’ambito dell’indagine per la tentata estorsione ai danni dell’attore, e spiega perchĂ© gli audio tra l’interprete e la modella sono finiti a Fabrizio Corona, che poi li ha pubblicati nel suo format Falsissimo. Interpellato da La Repubblica, infatti, Monzino ha dichiarato: “Martina voleva diventare famosa inizialmente in questo modo. Ma poi, una volta che Corona aveva giĂ le chat, gli abbiamo scritto perchĂ© Martina non voleva piĂą che venisse pubblicato nulla. Ci hanno sequestrato il telefono. 🔗 Leggi su Tpi.it

