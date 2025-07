Caso Epstein parla Trump | Mai stato sull' isola Ecco perché lo cacciai

Ora parla Donald Trump. Dopo giorni di indiscrezioni, interviste e accuse piuttosto pesanti, il presidente americano si è soffermato sul dossier Epstein durante un incontro con i giornalisti in Scozia. Riflettori accesi sulla presunta lettera oscena inviata al finanziere pedofilo in occasione del suo cinquantesimo compleanno: "Non faccio disegni e non faccio disegni di donne". Il riferimento è al presunto disegno presente nella missiva. Il tycoon ha poi aggiunto: "Era una persona molto controversa, io sono stato sempre un personaggio pubblico. Tutti sapevano tutto della mia vita". Ma non solo. Nel corso del suo intervento, Trump è tornato sulla rottura con il miliardario morto suicida in carcere nel 2019: " Fece una cosa inappropriata e l'ho cacciato da Mar-a-Lago. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

