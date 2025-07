Caso Epstein la compagna Ghislaine Maxwell chiede la revoca della condanna e fa appello a Trump

La ex compagna e collaboratrice di Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, ha presentato un ricorso presso la Corte suprema, chiedendo di annullare la sua condanna. I legali hanno lanciato un appello a Donald Trump, fino al centro dell'attenzione per i suoi legami con il finanziere condannato per reati sessuali e morto suicida in carcere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ghislaine Maxwell, chi è l’ex compagna di Epstein - Dietro lo scandalo che ha travolto Jeffrey Epstein, miliardario accusato di traffico sessuale di minori e morto in carcere nel 2019, sta emergendo una figura chiave: Ghislaine Maxwell.

Caso Epstein, l’ex compagna Ghislaine Maxwell pronta a parlare sulla lista dei clienti: Trump teme nuove rivelazioni - Ghislaine Maxwell, ex compagna di Epstein, valuta la possibilitĂ di collaborare con la giustizia. Intanto la Casa Bianca si muove per arginare le conseguenze di una lettera compromettente pubblicata dal Wall Street Journal, forse fatta trapelare proprio da lei.

Caso Epstein: “Anche Elon Musk e suo fratello nella lista dell’ex compagna del finanziere pedofilo” - Chi di Epstein ferisce, di Epstein perisce. Secondo quanto riportato dal quotidiano popolare britannico Daily Mail, anche Elon Musk sarebbe legato in qualche modo alla figura di Jeffrey Epstein, il finanziere morto suicida nel 2019 nel carcere di New York, dove stava scontando una condanna per abusi sessuali e traffico internazionale di minori.

