Caso Bova ascoltata Martina Ceretti | ‘Nessun ricatto’ Monzino | ‘Girai gli audio per farla diventare famosa’

La modella ascoltata dagli inquirenti: ' Ho condiviso in buona fede '. Martina Ceretti, modella e influencer di 23 anni, è stata ascoltata dagli investigatori romani nell'ambito dell'indagine sulla presunta estorsione ai danni dell'attore Raoul Bova. La giovane ha consegnato il proprio telefono ed è stata sentita come persona informata sui fatti. Al centro della vicenda, la condivisione di alcuni messaggi vocali privati scambiati con Bova. Ceretti avrebbe ammesso di aver condiviso quei contenuti con il suo amico, il pr milanese 29enne Federico Monzino, "senza alcun secondo fine e in buona fede".

