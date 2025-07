Cascina prosegue la disinfestazione per zanzare e topi

Cascina, 28 luglio 2025 - Prosegue la campagna di disinfestazione da zanzare nonché il servizio di derattizzazione programmati dal Comune di Cascina anche per il 2025, come per tutti gli anni precedenti. I trattamenti messi in calendario prevedono interventi contro le larve con l’impiego di insetticidi biologici che non hanno effetti sulle api. Trattamenti adulticidi vengono eseguiti esclusivamente in casi eccezionali, come da disposizione di legge (info e calendario delle disinfestazioni al link https:www.comune.cascina.pi.ititpagedisinfestazione-e-derattizzazione fbclid=IwY2xjawLu9yxleHRuA2FlbQIxMABicmlkETBJRmk0RUpnWkZMbDdGTUNGAR5z8SwDFF3MH4NxIfhGQkrMsYSU2LHdCLPvVqguaiIlxccRqgW9wiKZ2rJUAaemjufgd5bbI5VuhoSke877A). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cascina, prosegue la disinfestazione per zanzare e topi

Cascina: prosegue il programma per la disinfestazione di zanzare e topi - Prosegue la campagna di disinfestazione da zanzare nonché il servizio di derattizzazione programmati dal Comune di Cascina anche per il 2025, come per tutti gli anni precedenti.

