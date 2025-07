Caro Beppe Montana ti scrivo e rivivo i nostri momenti insieme Soprattutto l’ultimo di felicità

Caro Beppe, nella nostra 5° Sezione investigativa era normale che non pesassero le differenze di grado, anche se ognuno di noi era consapevole del proprio ruolo. La Sezione di CassarĂ , un pugno di uomini uniti da profonda amicizia, con l’unico scopo di sconfiggere Cosa nostra. Caro Beppe, ricordo quando sei arrivato, insieme al alcuni tuoi colleghi funzionari: tu sei rimasto e altri invece mandati in uffici della Questura. Ti sto scrivendo rivivendo i nostri momenti di lavoro insieme, e nel mentre scende qualche lacrima: lacrima d’amore, di profondo affetto. Eri esuberante, allegro, gioioso e felice di essere con noi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Caro Beppe Montana, ti scrivo e rivivo i nostri momenti insieme. Soprattutto l’ultimo, di felicitĂ

In questa notizia si parla di: caro - beppe - insieme - nostri

"Caro Beppe intervieni tu". Pressing su Sala: il "no" diventa parere favorevole - «Bisogna che Beppe (Sala, ndr) convochi Marinoni e ci parli, io ho sentito anche Beppe e gli ho inviato un messaggio dicendo: «Guarda, a livello personale, ti dico che c'è una situazione che mi fa paura, non fa bene».

"Caro Beppe non fidarti del Pd". Il monito di Marino a Sala - Beppe Sala farebbe bene a non fidarsi del Pd perché neanche la segretaria, Elly Schlein, è in grado di controllarlo.

Buongiorno amici lettori! Ecco il numero di #FamigliaCristiana da oggi in edicola. Beppe Severgnini, giornalista e... nonno. Insieme alla nipotina Agata ci spiega come "invecchiare con filosofia" Gaza, sangue sulle chiese: il martirio della Striscia Bitcoin, Vai su Facebook

Caro Beppe Montana, ti scrivo e rivivo i nostri momenti insieme. Soprattutto l’ultimo, di felicità ; GIUSEPPE GARETTI; BEPPE PEZZOTTA.

Caro Beppe, lascia che i tuoi figli politici camminino da soli! - Caro Beppe, più che il diritto all’estinzione, quello che rivendichi sul Movimento Cinque Stelle mi sembra un odioso e tristissimo Ius vitae necisque. Da ilfattoquotidiano.it

Caro Beppe, non perdere l’onore: da Elevato stai diventando terra ... - Caro Beppe, ti rammento le mie credenziali che mi consentono di scriverti in libertà e con franchezza. Scrive ilfattoquotidiano.it