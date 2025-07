Card Parolin | riconoscere Stato Palestina è soluzione

Sul riconoscimento dello Stato di Palestina √® intervenuto oggi il Segretario di Stato Vaticano, cardinale Pietro Parolin, a margine del Giubileo degli Influencer: ‚ÄúPrematuro riconoscere lo Stato di Palestina? ‚Äėper noi e‚Äô la soluzione. Secondo noi la soluzione passa attraverso il dialogo diretto tra le parti in vista della costituzione di due realt√† statali autonome. Certo che diventa sempre pi√Ļ difficile per la situazione che si √® creata in Cisgiordania. Questo non aiuta dal punto di vista pratico la realizzazione dello stato di Palestina‚ÄĚ.¬† TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it ¬© Tv2000.it - Card. Parolin: riconoscere Stato Palestina √® soluzione

