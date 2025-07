Carceri rapporto Antigone sulle condizioni dei detenuti tra sovraffollamento e suicidi

Secondo l’ultimo rapporto di Antigone, al 30 aprile 2025 le carceri italiane ospitavano 62.445 detenuti a fronte di una capienza normativa di circa 51.280 posti, considerando anche 4.500 posti inagibili. Il tasso reale di affollamento supera dunque il 133%. Su 189 istituti penitenziari, solo 36 non risultano sovraffollati, mentre 58 presentano un tasso superiore al 150%. In 30 strutture su 95 visitate, lo spazio calpestabile pro capite scende sotto i 3?m², spesso senza riscaldamento né acqua calda. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Carceri, rapporto Antigone sulle condizioni dei detenuti tra sovraffollamento e suicidi

In questa notizia si parla di: carceri - rapporto - antigone - detenuti

Carceri infernali, più che raddoppiati i minori dietro le sbarre e sovraffollamento al 133%. L’allarme nel Rapporto Antigone 2025 - Milano San Vittore (220%), Foggia (212%), Lucca (205%). È il (triste) podio delle carceri più sovraffollate d’Italia.

Troppi detenuti e pochi agenti, il rapporto choc di Antigone sulle carceri - Fonti del Dap mettono in discussione il metodo e l'acquisizione dei dati da fonti ufficiali, visto che il Dipartimento ha un ufficio statistico proprio

Carceri, esce il rapporto Antigone: “Disumane e sovraffollate. E nelle minorili si dorme a terra” - Con l’entrata in vigore del Decreto Caivano, in meno di tre anni, aumento del 50 per cento dei detenuti minorenni.

Sciopero della fame per i diritti dei detenuti di Angela Stella L’Unità , 8 luglio 2025 In 100 tra legali, giuristi e toghe hanno già aderito all’appello, tra loro Nello Rossi. L’obiettivo è convincere il Parlamento a riesaminare il ddl Giachetti. Sovraffollamento che sfior Vai su Facebook

Carceri, rapporto sulle condizioni dei detenuti e i sovraffolamenti; Il governo sta rendendo le carceri minorili più simili a quelle per adulti; Italia, Antigone: carceri sovraffollate e record di suicidi.

Carceri, esce il rapporto Antigone: “Disumane e sovraffollate. E nelle minorili si dorme a terra” - Con l’entrata in vigore del Decreto Caivano, in meno di tre anni, aumento del 50 per cento dei detenuti minorenni. Segnala repubblica.it

Rapporto Antigone. "Il sistema è fuori controllo. Non servono nuove carceri, ma depenalizzazione e coraggio politico" - Nel rapporto di metà 2025, il tasso di sovraffollamento ha raggiunto il 134,3%, in tre anni nelle carceri minorili si registra il +50% di presenze, ci sono 45 ... Da huffingtonpost.it