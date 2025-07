Cara Meloni perché la tua assessora non finanzia il film sui poliziotti uccisi dalla mafia? | la lettera del regista

“La lotta alla mafia non è (o non dovrebbe essere) né di destra, né di sinistra, ma un dovere morale di tutti: politici, intellettuali e semplici cittadini. Allora perché un assessore della Regione Sicilia, a Lei vicina, ha negato il finanziamento al film sui giovani poliziotti barbaramente assassinati dalla mafia?”. A porre la domanda è Pasquale Scimeca in una lettera in cui si rivolge direttamente alla presidente del consiglio, Giorgia Meloni. L’ultimo film del regista siciliano – Il ragazzo che amava i cavalli – non è infatti stato ammesso al finanziamento dalla Film commission siciliana, lo scorso 2 luglio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Cara Meloni, perché la tua assessora non finanzia il film sui poliziotti uccisi dalla mafia?”: la lettera del regista

Lettera aperta del regista Pasquale Scimeca alla Premier Giorgia Meloni sul mancato finanziamento, in Sicilia, del film sull'agente di polizia Lillo Zucchetto ucciso dalla mafia Vai su Facebook

