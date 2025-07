capi e accessori che funzionano ovunque e si abbinano facilmente perfetti per chi ha esperienza e stile da vendere

C osa metto in valigia per il mare? È la domanda più temuta di agosto, anche per chi ha esperienza (e stile) da vendere. Perché viaggiare leggere è un’arte, ma farlo con eleganza è un’altra storia. A 50 anni, la moda non si subisce. Piuttosto, si sceglie, si dosa, si interpreta. E il guardaroba da vacanza si costruisce con consapevolezza di conseguenza, lasciando spazio solo a pezzi davvero strategici. Sono ammessi in valigia quindi solo quei must-have che funzionano davvero ovunque e si abbinano facilmente tra loro. Outfit estivi a 50 anni: 5 consigli ricchi di stile X Leggi anche › Giorno paga. 🔗 Leggi su Iodonna.it

