La piĂą grande compagnia aerea russa, Aeroflot, è stata costretta a cancellare 42 voli da e per Mosca a causa di “guasto ai suoi sistemi informatici” dovuto a un attacco hacker. A rivendicarne la responsabilità è stato un gruppo filo-ucraino chiamato Silent Crow, in collaborazione con Cyber Partisans BY, collettivo di hacktivisti dell’opposizione bielorussa. “Per un anno siamo stati all’interno della loro rete aziendale, sviluppando metodicamente l’accesso, penetrando nel cuore stesso dell’infrastruttura”, hanno scritto gli hacker sul loro canale Telegram, anche se l’autenticitĂ del messaggio non è stata verificata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Caos negli aeroporti in Russia: l'attacco hacker ad Aeroflot e la strategia ucraina dei droni per creare disagi