Canottaggio Club Nautico Paradiso protagonista al 36° Festival dei Giovani

Incetta di medaglie per il Club Nautico Paradiso al “36° Festival dei Giovani”, intitolato a “Gian Antonio Romanini”, tenutosi a Varese. L’importante appuntamento nazionale è stato pianificato dal Club Nautico Paradiso, con in testa il presidente Dario Rossi, il consigliere allo sport Riccardo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: club - nautico - paradiso - festival

Al Club Nautico Rimini appuntamento con il memorial Sorci, in ricordo del velista scomparso a soli 19 anni - L’appuntamento, in ricordo del velista Antonio Sorci prematuramente scomparso nel 1994 a soli 19 anni di età , si inserisce nell’ambito del calendario agonistico promosso dal Club Nautico Rimini per la stagione 2025 ed è realizzato in collaborazione con la Fiv - Federazione Italiana Vela.

Club Nautico Marina di Carrara ai playoff per la promozione in Serie A2 - Vola ai playoff la pallanuoto Club Nautico Marina di Carrara per la promozione in Serie A2. Vincendo ’in casa’, a Lavagna, contro la Rapallo Nuoto per 12-9 (parziali 2-3, 5-5, 7-7).

Festa di Primavera sulla terrazza del Club Nautico Riccione: un abbraccio simbolico alla città - Sabato mattina, 10 maggio, nella splendida cornice della terrazza del Club Nautico Riccione, si è tenuta la tradizionale Festa di Primavera, un appuntamento sentito e partecipato, dedicato alla comunità cittadina e agli sponsor che sostengono le numerose iniziative sociali del Club.

#Varese, Incetta di medaglie per il #ClubNauticoParadiso. Al 36° Festival dei Giovani Vai su X

MUSART FESTIVAL 2025, IL RITORNO IN CONCERTO DI ROBERTO VECCHIONI. IL 23 LUGLIO (ORE 21.15) APPUNTAMENTO NEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO GiĂ protagonista di un concerto straordinario nella scorsa edizione, Roberto Vecchioni t Vai su Facebook

Canottaggio, Club Nautico Paradiso protagonista al 36° Festival dei Giovani; Varese, Incetta di medaglie per il Club Nautico Paradiso. Al 36° Festival dei Giovani; Posidonia Green Festival 2025: a Bogliasco tre giorni di mare, musica e sostenibilità .

"Festival dei Giovani", quattro medaglie per il Club Nautico Paradiso a ... - Sono rientrati con un lusinghiero bottino di medaglie i quattro atleti dei Canottieri Paradiso, dopo la trasferta di tre giorni in occasione del “Festival dei Giovani 2022” presso l’Idroscalo a Milano ... Riporta messinasportiva.it

Messina. Giovani atleti del Club Nautico Paradiso protagonisti delle ... - MESSINA – Sono rientrati ieri con un lusinghiero bottino di medaglie i quattro atleti dei Canottieri Paradiso, dopo la trasferta di tre giorni in occasione del “Festival dei Giovani 2022” presso ... Scrive tempostretto.it