Canoa velocità buoni riscontri per l’Italia dai Mondiali J U23

L’Italia ha chiuso i Mondiali JU23 2025 di canoa velocitĂ , andati in scena a Montemor-o-Velho, in Portogallo, con un buon bilancio, che può definirsi ottimo per la categoria under 23, nella quale gli azzurri hanno vinto il medagliere. Nella categoria junior, invece, gli azzurrini hanno chiuso quarti, per un secondo posto complessivo nella graduatoria generale. Sono state 13 nel complesso le medaglie conquistate, con i mattatori della spedizione azzurra che si possono ritrovare soprattutto nella categoria under 23: nel C1 maschile Gabriele Casadei ha centrato la doppietta d’oro 500-1000, mentre nel C1 femminile Olympia Della Giustina è stata oro sui 500 metri. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Canoa velocitĂ , buoni riscontri per l’Italia dai Mondiali J/U23

In questa notizia si parla di: canoa - velocitĂ - italia - mondiali

Canoa velocità , Gabriele Casadei e Carlo Tacchini volano in finale nel C1 1000 a Szeged - Nella sessione pomeridiana della giornata inaugurale della prima tappa della Coppa del Mondo 2025 di canoa velocità , in corso a Szeged, in Ungheria, l’Italia centra altre tre finali: ultimo atto per Gabriele Casadei e Carlo Tacchini nella specialità olimpica del C1 1000 maschile e per Olympia Della Giustina nella specialità non olimpica del C1 500 femminile.

Canoa velocità , Mattia Alfonsi e Giada Rossetti approdano in finale a Szeged - La prima sessione della prima tappa della Coppa del Mondo 2025 di canoa velocità vale all’Italia l’ingresso in Finale A di due equipaggi impegnati in specialità non olimpiche: a Szeged, in Ungheria, centrano l’ultimo atto Mattia Alfonsi nel C1 500 maschile e Giada Rossetti nel K1 1000 femminile.

Canoa Velocità , Mattia Alfonsi fa la storia in Coppa del Mondo fa argento e bronzo - Poznan, 23 maggio 2025 – E sono ben due le medaglie vinte da Mattia Alfonsi nella tappa di Coppa del Mondo di canoa velocità .

Arriva la decima medaglia per l'Italia ai Mondiali di Nuoto di Singapore. A conquistarla la nostra Chiara Pellacani che dal trampolino da un metro si piazza dietro l’australiana Keeney e la cinese Li e, con una gara eccellente continua a dimostrarsi una delle atl Vai su Facebook

Canoa velocità , buoni riscontri per l’Italia dai Mondiali J/U23; Canoa velocità , altri 2 ori per l’Italia ai Mondiali U23! Olympia Della Giustina e Gabriele Casadei trascinatori!; Milano 2025: presentati ufficialmente i Mondiali di canoa velocità e paracanoa.