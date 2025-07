Can Yaman | emergono i dettagli della messa in onda del nuovo progetto televisivo

Can Yaman torna in TV: il divo turco è pronto a riconquistare il piccolo schermo. Ecco tutti i dettagli della messa in onda di Sandokan. Dopo un periodo di silenzio e progetti internazionali che lo hanno portato lontano dal piccolo schermo italiano, Can Yaman è pronto a tornare in televisione. Il fascinoso attore turco, ormai amatissimo anche in Italia, si prepara a regalare al pubblico una nuova avventura televisiva che promette passione, azione e – come sempre – una dose irresistibile del suo carisma. Leggi anche Javier Martinez ed Helena andranno a convivere. Ecco dove, parla l’ex gieffino Un ritorno atteso, cosa emerge. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Can Yaman: emergono i dettagli della messa in onda del nuovo progetto televisivo

In questa notizia si parla di: yaman - dettagli - messa - onda

Can Yaman lancia un incontro con i fan, svelati i dettagli - Can Yaman incontra i fan a Roma: attesa alle stelle per l’evento dell’estate. Il cuore di Roma si prepara a battere un po’ più forte: Can Yaman, l’attore turco diventato icona internazionale di fascino e carisma, incontrerà i suoi fan nella Capitale in un evento speciale che promette emozioni, selfie e sorrisi a non finire.

#LudovicaMartino e #GiacomoGiorgio sono i protagonisti di Carosello in Love, un avvincente TV movie che ripercorre uno dei programmi più amati della televisione italiana dagli anni ’60 in poi. La messa in onda su Rai 1 è prevista per il prossimo inverno. Vai su Facebook

Il Turco, slitta la data di messa in onda della serie con Can Yaman; El Turco slitta ad aprile, la decisione di Mediaset sul cambio programmazione della serie tv con Can Yaman; Il Turco, quando va in onda la nuova serie con Can Yaman.

Can Yaman: emergono i dettagli della messa in onda del nuovo progetto televisivo - Can Yaman torna in TV: il divo turco è pronto a riconquistare il piccolo schermo. Si legge su 361magazine.com

Quando iniziano le fiction Rai 2025: Sandokan con Can Yaman a dicembre, Cuori a settembre - Il calendario delle nuove fiction Rai di questo autunno 2025 prevede anche la messa in onda della terza stagione di Cuori, prevista sempre di domenica sera. Lo riporta it.blastingnews.com