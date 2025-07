Un portiere esperto ed affidabile come Emil Audero sarà l’estremo difensore della Cremonese in questa attesa stagione del ritorno in serie A. In effetti, con Andrea Fulignati, uno dei protagonisti della promozione, in procinto di avvicinarsi a casa approdando all’Empoli, la società grigiorossa non ha voluto farsi trovare impreparata ed ha affidato ufficialmente la sua porta al giocatore classe ’97 italo-indonesiano che già vanta 176 presenze nella massima divisione. Un elemento che rappresenta una vera e propria garanzia e che, dopo la trafila nelle giovanili della Juventus, squadra nella quale ha esordito in serie A nel 2017, ha militato in formazioni come Venezia, Sampdoria, e Inter, dove ha fatto parte della rosa che ha vinto lo scudetto, prima di suddividere la scorsa stagione tra Como e Palermo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Campo e mercato: la Cremonese lavora su due tavoli