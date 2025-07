Camper in viaggio | scopri la sicilia e la calabria dal 28 luglio al 1° agosto

Le regioni di Sicilia e Calabria sono al centro delle trasmissioni televisive in programmazione dal 28 luglio al 1° agosto, offrendo un approfondimento sulle bellezze e le tradizioni di queste aree meridionali italiane. La presenza di conduttori esperti e inviati specializzati permette di scoprire luoghi storici, paesaggi naturali e peculiarità culturali attraverso itinerari accuratamente studiati. Di seguito, si analizzano i dettagli delle puntate, gli itinerari proposti e le personalità coinvolte. programmazione e focus delle trasmissioni. camper in viaggio: da taormina ad acireale. La serie Camper in viaggio, condotta da Umberto Broccoli, Alessia Mancini e Tinto, accompagna gli spettatori alla scoperta della Sicilia orientale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Camper in viaggio: scopri la sicilia e la calabria dal 28 luglio al 1° agosto

In questa notizia si parla di: camper - viaggio - sicilia - calabria

Palinsesti Rai estate 2025, cosa vedremo nel daytime, da Camper in viaggio a Estate in diretta - Aperti per ferie recita lo slogan della Rai per quest’estate. “Bisogna garantire una produzione originale tutti i giorni dell’anno” assicura Angelo Mellone, il direttore dell’ Intrattenimento Day Time dell’emittente nazionale.

Camper in viaggio 2025: novità, conduttori e date da segnare - Il palinsesto televisivo del primo giugno 2025 si arricchisce di due programmi dedicati al mondo dei camper e delle vacanze in mobilità, trasmessi su Rai 1.

Camper in viaggio: scopri la Toscana dal 16 al 20 giugno - Le trasmissioni televisive dedicate ai viaggi e alla scoperta di territori italiani continuano ad offrire contenuti coinvolgenti e ricchi di spunti culturali.

Continua il viaggio di "Camper in Viaggio" sulla Costa degli Dei! Per tutta la settimana, la nota trasmissione di Rai 1 ci ha guidato alla scoperta... Vai su Facebook

Diari di viaggio; Estate in Italia 2025, dove andare e cosa fare?; 5 borghi natalizi perfetti da vedere in camper.

Camper in viaggio e Camper, le puntate dal 28 luglio al 1° agosto: Sicilia e Calabria protagoniste - Sono la Sicilia e la Calabria le protagoniste delle puntate di Camper in viaggio e Camper in onda da lunedì 28 luglio a venerdì 1° agosto. Come scrive maridacaterini.it

Calabria ancora protagonista a Camper, lunedì 28 e martedì 29 luglio a partire dalle 12, con Peppone Calabrese su Rai1 - Corriere di Lamezia - Condividi Continua in Calabria il viaggio più allegro dell’estate con la trasmissione Camper di Rai 1 realizzata nell’ambito della Convenzione tra Regione Calabria- Secondo informazione.it