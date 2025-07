Camera al via programma di cooperazione amministrativa per il sostegno ai Paesi candidati ad adesione UE

ROMA – Si è tenuto oggi, in videoconferenza, il primo incontro che ha dato ufficialmente avvio al programma di cooperazione amministrativa promosso dalla Camera dei deputati nell’ambito dell’Iniziativa Centro-europea (InCE), alla presenza della Vice Segretaria Generale, Claudia Di Andrea. Il progetto, denominato KEP (Know-how Exchange Program) è diretto a supportare i Parlamenti dei 7 Paesi membri dell’InCE che sono candidati ad aderire all’Unione europea (Albania, Bosnia Erzegovina, Macedonia del Nord, Moldova, Montenegro, Serbia e Ucraina). L’iniziativa, che si avvale del contributo del Trust Fund InCE presso la Banca Europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), è frutto del dialogo tra le delegazioni parlamentari dei Paesi InCE, avviato dal Presidente della Delegazione italiana, il deputato Salvatore Caiata. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Camera, al via programma di cooperazione amministrativa per il sostegno ai Paesi candidati ad adesione UE

