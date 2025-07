Caltagirone le campane del Comune e delle chiese suonano per Gaza

Con il suono delle campane del municipio, il Comune di Caltagirone ha aderito, ieri sera,all'iniziativa di solidarietà per le vittime di Gaza, promossa dal Comitato "Caltagironeper Gaza", impegnato in molteplici attività di sensibilizzazione, e dalla Diocesi di Caltagirone, conle campane delle. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Caltagirone, le campane del Comune e delle chiese suonano per Gaza.

Campane e sirene per Gaza: protesta in tutta Italia per rompere il muro di silenzio sul massacro del popolo palestinese - Aderiscono sindaci, parroci e cittadini: suoneranno le campane dei palazzi comunali e delle chiese, ma anche le ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Campane per Gaza, la Puglia c'è: solidarietà alla Palestina con 10 minuti di rintocchi - Diverse diocesi hanno aderito all’iniziativa di Pax Christi, del presidente della Cei Matteo Zuppi e del vescovo di Pinerolo Derio Olivero intitolata ... Come scrive bari.repubblica.it