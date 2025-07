Calendario Juventus Next Gen 2025 26 | il percorso dei bianconeri di Brambilla nel Girone B di Serie C Tutte le partite e le date della nuova stagione

Calendario Juventus Next Gen 202526: ecco il percorso dei bianconeri di Brambilla nel Girone B di Serie C. Tutte le partite e le date. È stato ufficialmente svelato il cammino della Juventus Next Gen per la stagione 20252026. I giovani bianconeri, inseriti nel Girone B della Serie C, sono pronti a iniziare una nuova, avvincente avventura sotto la guida del confermatissimo tecnico Massimo Brambilla. Il calendario riserva fin da subito un percorso impegnativo, con un esordio in trasferta e una serie di sfide di alto livello che testeranno immediatamente le ambizioni della squadra. Si parte in trasferta: l’esordio a Carpi, la prima in casa con il Livorno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calendario Juventus Next Gen 2025/26: il percorso dei bianconeri di Brambilla nel Girone B di Serie C. Tutte le partite e le date della nuova stagione

