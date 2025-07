Calendario amichevoli Italia basket 2025 | date orari e tutte le avversarie prima degli Europei

Sei capitoli, quelli che l’Italia di Gianmarco Pozzecco, ma anche l’ultima Italbasket di Danilo Gallinari (che arriverĂ una volta finiti i suoi playoff in quel di Porto Rico), affronterĂ prima di imbarcarsi verso Cipro, verso il primo girone degli Europei 2205. La squadra azzurra partirĂ da Trento: sarĂ l’Islanda (giĂ affrontata nelle qualificazioni europee) a tenere a battesimo gli azzurri nella versione con Simone Fontecchio e anche con Donte DiVincenzo. Il giorno dopo, una tra Polonia e Senegal. Ci si sposterĂ poi a Trieste contro la Lettonia di Luca Banchi, mentre in seguito, al PalaDozza di Bologna, ci sarĂ Italia-Argentina, un confronto che non si vede da 21 anni, quando questa fu la finale olimpica. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calendario amichevoli Italia basket 2025: date, orari e tutte le avversarie prima degli Europei

La sonda sovietica Kosmos 482 passerĂ due volte sull'Italia sabato 10 maggio prima di cadere: l'orario - La sonda sovietica Kosmos 482 si schianterĂ su un luogo imprecisato del pianeta. Per gli esperti le probabilitĂ che possa causare danni sono basse

Basket, Qualificazioni Mondiali 2027: sorteggio negativo per l’Italia. Tutti i gironi della prima fase - In attesa della fase finale dei Campionati Europei 2025 che si terrà a fine estate, si è svolto ieri il sorteggio delle qualificazioni per i Mondiali 2027 di basket.

"La quiete prima della tempesta". Doppio attacco ciclonico sull’Italia - La risalita di un ciclone mediterraneo e la discesa di un altro ciclone dal Nord Europa: ecco cosa dobbiamo aspettarci e cosa accadrà nel fine settimana

Chiara Goffi dell'Atletica Chiari 1964 Libertas ai Campionati Europei U23 di Bergen Tra gli 89 campioni azzurri (48 uomini, 41 donne) selezionati per gli Europei U23 in calendario a Bergen, in Norvegia, dal 17 al 20 luglio per la categoria Promesse

Italbasket, calendario amichevoli: Tutti gli impegni degli azzurri prima di Euro 2025. In campo anche nazionali under - Comincia oggi, 23 luglio, a Folgaria il cammino della nazionale di basket verso Eurobasket 2025. Riporta msn.com

Europei U16: l'Italia battuta 3-2 dalla Francia - In Armenia i ragazzi di Fanizza subiscono la prima sconfitta nel torneo. Scrive tuttosport.com