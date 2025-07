Caldirola a CM | Sensi poteva giocare tranquillamente al Barcellona

2025-07-28 12:41:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Francesco Guerrieri 28 lug 2025, 14:41 Ultimi aggiornamenti: 28 lug 2025, 14:41 Svincolato dopo l’ultima stagione col Monza, il difensore si racconta nella nostra intervista: “Sono pronto per ripartire” Quando Luca Caldirola risponde, dall’altra parte del telefono, in sottofondo, si sentono dei bambini: “Scusami, sono fuori con mia figlia”. Vacanza? MacchĂ©: “No, giĂ finite. Ora mi sto allenando da solo, sono in forma e carico per ripartire”, racconta nella nostra intervista. Il contratto con il Monza è scaduto il 30 giugno scorso, il difensore ora è svincolato e a 34 anni ha l’entusiasmo di un ragazzino. 🔗 Leggi su Justcalcio.com