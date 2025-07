Calciomercato Roma è fatta per Ghilardi | visite mediche prenotate Lo rivela Fabrizio Romano

La Roma continua a dettare il ritmo sul mercato estivo. Dopo gli arrivi già ufficializzati di Neil El Aynaoui, Evan Ferguson e Wesley, il direttore sportivo Frederic Massara è pronto a chiudere un nuovo colpo per la difesa: si tratta di Daniele Ghilardi, centrale classe 2002 di proprietà dell’Hellas Verona. Ve lo avevamo già detto nella giornata di ieri sul nostro profilo Instagram. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Solo La Roma (@sololaromait) Ghilardi sarà un nuovo difensore giallorosso: accordo chiuso. La notizia è stata confermata pochi minuti fa dal giornalista Fabrizio Romano, tramite un aggiornamento pubblicato sul suo profilo X (ex Twitter). 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Calciomercato Roma, è fatta per Ghilardi: visite mediche prenotate. Lo rivela Fabrizio Romano

