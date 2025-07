Calciomercato Roma ci siamo | manca solo l’ufficialità

La Roma è pronta ad accogliere ufficialmente Wesley Vinicius. Dopo settimane di contatti continui e di limature tra le parti, la trattativa con il Flamengo è ormai arrivata al traguardo: l’accordo economico è stato raggiunto, la documentazione scambiata, resta soltanto l’ultimo atto formale – la controfirma dei contratti da parte del club brasiliano – per considerare conclusa l’operazione. Wesley, ultimi dettagli prima dell’annuncio. A riportare l’avvicinarsi della chiusura è stato il giornalista Matteo Moretto, che nelle ultime ore ha seguito con attenzione ogni sviluppo. Il Flamengo, prima di dare via libera alla cessione, ha voluto definire l’arrivo di Emerson Royal, operazione strategica per non restare scoperto sulla fascia. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Calciomercato Roma, ci siamo: manca solo l’ufficialitÃ

In questa notizia si parla di: roma - calciomercato - siamo - manca

Calciomercato, le big di Serie A fanno spese in Premier League: Hojlund è il sogno del Milan, Roma forte su Chiesa - Sembrerebbe essere sempre più vicino il rientro di Rasmus Hojlund e Federico Chiesa in Italia. L'attaccante danese sarebbe i sogno di Massimiliano Allegri che vorrebbe costruire per il Milan un attacco da top club europeo.

Calciomercato Roma, dalla Turchia forte interesse del Besiktas per due giocatori dei giallorossi: Abraham e Celik. Le cifre - Calciomercato Roma, dalla Turchia forte interesse del Besiktas per due giocatori dei giallorossi: Abraham e Celik.

Calciomercato Roma: il ritorno (indesiderato?) di Tammy Abraham e lo scenario Nottingham - A Trigoria qualcuno le sta già rispolverando, quelle valigie ingombranti e familiari: sì, perché il ritorno di Tammy Abraham è più che mai realtà .

Abraham-Besiktas ci siamo: pronto un quadriennale, possibile la partenza già questa sera! https://www.romanews.eu/live-calciomercato-roma-abraham-al-besiktas-ecco-cosa-manca-per-rispettare-il-ffp/ #ASRoma #RomanewsEU Vai su Facebook

LIVE | Calciomercato Roma: Abraham-Besiktas ci siamo, pronto il contratto quadriennale https://romanews.eu/live-calciomercato-roma-abraham-al-besiktas-ecco-cosa-manca-per-rispettare-il-ffp/… #ASRoma #RomanewsEU Vai su X

Gasperini alla Roma, ci siamo. Ma non si possono escludere altri colpi di scena…; Calciomercato Roma, Schröder (ds Salisburgo): ''Su Gloukh non c'è solo l'Ajax e non siamo vicini alla chiusura''; L'Atalanta saluta e ringrazia Gasperini: Siamo andati oltre l'immaginabile. Ora c'è la Roma.

Roma, Gasp non si accontenta: tra gli acquisti manca ancora un vice Angeliño - Eddine ha avuto problemi fisici nelle ultime settimane ma non sembra un ricambio adatto. Segnala msn.com

Calciomercato Roma, tentazione dal Bayern. Ferguson stende il Kaiserslautern: le news del 26 luglio - 15 La Roma e l’interessamento per Igor Paixao, classe 2000, attaccante brasiliano del Feyenoord: il Marsiglia ha il sì del giocatore ma occhio anche al Leeds. asromalive.it scrive