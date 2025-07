Calciomercato Roma adesso è ufficiale! Acquisto a titolo definitivo di Wesley dal Flamengo La nota del club

Calciomercato Roma, ora è ufficiale! Acquisto a titolo definitivo di Wesley dal Flamengo. Il comunicato del club giallorosso e le cifre Dopo settimane di trattative serrate e continui rilanci, la Roma ha finalmente messo a segno un importante colpo di calciomercato, chiudendo l’accordo con il Flamengo per l’acquisto di uno dei profili più promettenti del . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Roma, adesso è ufficiale! Acquisto a titolo definitivo di Wesley dal Flamengo. La nota del club

In questa notizia si parla di: calciomercato - roma - flamengo - ufficiale

Calciomercato, le big di Serie A fanno spese in Premier League: Hojlund è il sogno del Milan, Roma forte su Chiesa - Sembrerebbe essere sempre più vicino il rientro di Rasmus Hojlund e Federico Chiesa in Italia. L'attaccante danese sarebbe i sogno di Massimiliano Allegri che vorrebbe costruire per il Milan un attacco da top club europeo.

Calciomercato Roma, dalla Turchia forte interesse del Besiktas per due giocatori dei giallorossi: Abraham e Celik. Le cifre - Calciomercato Roma, dalla Turchia forte interesse del Besiktas per due giocatori dei giallorossi: Abraham e Celik.

Calciomercato Roma: il ritorno (indesiderato?) di Tammy Abraham e lo scenario Nottingham - A Trigoria qualcuno le sta già rispolverando, quelle valigie ingombranti e familiari: sì, perché il ritorno di Tammy Abraham è più che mai realtà.

Tempo di #calciomercato I È fatta anche per Milinkovic Savic al Napoli, la Roma sogna Nusa. Il Flamengo su Okafor, il Pisa spinge per Simeone. Taremi dice no al Botafogo TUTTE LE PRINCIPALI TRATTATIVE #ANSA Vai su Facebook

Calciomercato Roma - Wesley parte se Emerson Royal passa le visite mediche #ASRoma #Flamengo #Wesley #Calciomercato #CalciomercatoRoma https://vocegiallorossa.it/primo-piano/calciomercato-roma-wesley-parte-se-emerson-royal-passa-le-visite- Vai su X

Roma, attesa per l'arrivo di Wesley; Il Flamengo frena Wesley alla Roma: il duro comunicato del club; Calciomercato Live: Wesley già a Roma, Gyokeres all'Arsenal, Emerson Royal al Flamengo.

Calcio: ufficiale Wesley alla Roma, al Flamengo 30 milioni - In giallorosso indosserà la maglia numero 43, sarà il quarantaseiesimo brasiliano della storia della Roma. Segnala msn.com

Roma, ufficiale l'arrivo di Wesley: il comunicato e le cifre dell'affare - La Roma ha annunciato l'arrivo di Wesley dal Flamengo: è il terzo acquisto per Gian Piero Gasperini. calciomercato.com scrive