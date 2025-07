Calciomercato Roma 2025 2026 | trattative acquisti cessioni

AUn attaccante, esterni, un centrocampista e un difensore. La lista della spesa di Gasperini, nuovo allenatore della Roma, è lunga e ricca di incognite. Dal rebus Dybala, all’incertezza sul futuro di Angelino e Svilar tanta la carne sul fuoco per Ranieri, che ha detto no all'offerta della. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Calciomercato, le big di Serie A fanno spese in Premier League: Hojlund è il sogno del Milan, Roma forte su Chiesa - Sembrerebbe essere sempre più vicino il rientro di Rasmus Hojlund e Federico Chiesa in Italia. L'attaccante danese sarebbe i sogno di Massimiliano Allegri che vorrebbe costruire per il Milan un attacco da top club europeo.

Calciomercato Roma, dalla Turchia forte interesse del Besiktas per due giocatori dei giallorossi: Abraham e Celik. Le cifre - Calciomercato Roma, dalla Turchia forte interesse del Besiktas per due giocatori dei giallorossi: Abraham e Celik.

Calciomercato Roma: il ritorno (indesiderato?) di Tammy Abraham e lo scenario Nottingham - A Trigoria qualcuno le sta già rispolverando, quelle valigie ingombranti e familiari: sì, perché il ritorno di Tammy Abraham è più che mai realtà .

Calciomercato Roma 2025-26: tutte le trattative, acquisti e cessioni - La nuova era giallorossa è cominciata sotto la guida di Gian Piero Gasperini, e a Trigoria è già iniziato il lavoro per modellare una rosa in grado di ... Secondo stadiosport.it

Roma su Devis Vasquez, portiere colombiano ex Milan - Il titolare è il serbo di origine belga Mile Svilar (classe 1999), arrivato a parametro zero dal Benfica e blindato con un nuovo contratto fino a giugno 2030. Segnala calciomercato.com