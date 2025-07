Calciomercato | niente Roma per Paixao giocherà in Ligue 1! Accordo raggiunto con l’Olympique Marsiglia I dettagli

Calciomercato Roma, un’ala per Gasperini: ressa per Paixao e opzione Tzolis - Ridendo e scherzando si sta avvicinando a grandi passi l’inizio di un campionato che sembrava lontano anni luce, ed ora eccolo lì, spuntare inesorabilmente all’orizzonte.

Calciomercato Roma, un tesoretto per l’esterno d’attacco: priorità Paixao - Pochi giorni alla fine di un luglio che sta regalando a Gasperini l’ossatura della sua Roma, quei rinforzi necessari a puntare con decisione ad un obiettivo Champions League da non fallire più.

Calciomercato Roma, da Nusa a Paixao: si prepara il colpo grosso per l’attacco - La Roma prepara un investimento importante per il nuovo esterno offensivo. Come riporta il Corriere dello Sport, a Trigoria c’è una convinzione chiara: il salto di qualità passa anche dai gol e dall’impatto del giocatore che andrà ad occupare il lato sinistro dell’attacco, partendo a piede invertito.

Roma, contatti per Fabio Silva. Piace anche Paixao; Niente Roma per Igor Paixao: va al Marisglia. Cifre e dettagli dell'accordo con il Feyenoord; Da Paixao a Fabio Silva fino a Nusa: tutti i nomi per l'attacco della Roma.

